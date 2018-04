Deze foto’s moet je zien!

'Prikscepti­ci' ergeren zich aan roep om meer vaccina­ties

18:44 In Europa ontstaat steeds meer een klimaat waarin vaccinaties verplicht worden, en dat is onwenselijk. Dat stelt Anne-Marie van Raaij, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) in reactie op een noodkreet van het Europees Parlement. ,,Ouders staan steeds meer met de rug tegen de muur."