Die ping van een match, daar doet hij het voor

,,Geen ONS (onenightstands), geen FWB (friends with benefits), geen huisdieren, niet roken, niet drinken en ook niet naar mijn cupmaat vragen. Je wilt niet weten wat er zoal aan eisen langskomt in een Tinderprofiel. Mannelijke tinderaars mogen er misschien om bekendstaan alleen maar seks te willen, van vrouwen word ik pas echt bloednerveus. Ze zijn zo serieus, je kunt geen geintje maken of ze verwijderen je als match.



En het is al zo’n slijtageslag, dat online daten. Eerst moet je door een hele reeks profielfoto’s heen van vrouwen die op het strand in de lucht springen, met een rugzak in de Himalaya staan of met een app konijnenoren op hun hoofd hebben gezet - de vrouwelijke tegenhanger van de man met een karper in zijn handen. Dan moet je een match zien te krijgen, een praatje aanknopen en haar 06-nummer ontfutselen.