Dit zijn de lockdownmaatregelen op een rij

Trump slaat vroege inenting van zichzelf en Witte Huis-staf af, maar ‘kijkt ernaar uit’

8:21 President Donald Trump zegt nog niet aan de beurt te zijn om het coronavaccin te krijgen en wil ook dat het personeel in het Witte Huis pas ergens later in het programma aan de beurt komt. De Amerikaanse president zei wel ernaar uit te kijken op een geschikt moment gevaccineerd te worden.