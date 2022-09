Europese zorgen om kindersterfte door verkeer: ‘We moeten steden veiliger maken’

Reislusti­ge levensge­nie­ters Nienke (29) en Bob (31) sprankel­den in Colombia, tot het noodlot toesloeg

Nienke Bawa (29) en Bob Kootte (31) stonden vol in het leven en hielden van al het moois dat de wereld te bieden had. Afgelopen zomer overleed het stel onverwachts tijdens een vakantie in Colombia.

25 september