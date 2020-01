Expert over coronavirus: ‘Het laatste wat we willen, is een ongecontroleerde uitbraak’

Hoe gevaarlijk is dit coronavirus?

,,Dat weten we nog niet goed. Het lijkt een wat minder ernstige variant van SARS, dat in 2003 uitbrak in China. De besmettingen in het buitenland blijken tot nu toe allemaal mensen die in Wuhan zijn geweest. Hoewel het virus wel van mens op mens overdraagbaar is: in China zijn ook familieleden en ziekenhuismedewerkers besmet geraakt. Van de besmette mensen heeft ongeveer een kwart ernstige tot zeer ernstige problemen, zoals longontsteking. Dat is echt wel veel. Ongeveer 4 procent overlijdt. Maar in dit vroege stadium van de uitbraak is het heel lastig om het gevaar goed in te schatten. Bij de Mexicaanse grieppandemie duurde het maanden voor we wisten hoe het virus zich gedroeg, omdat mensen met milde klachten niet snel bij de dokter komen.’’



Bij de Mexicaanse grieppandemie in 2009 werd ongeveer een op de drie mensen op aarde geïnfecteerd. Het doemscenario waar de WHO voor heeft gewaarschuwd, is zo’n oncontroleerbare uitbraak van een écht dodelijke ziekte. ,,De Mexicaanse griep was gelukkig mild’', verklaart Koopmans, hoogleraar virologie bij het Erasmus MC en namens Nederland lid van de expertcommissie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert over de aanpak van het virus. ,,Een op de duizend geïnfecteerden overleed. Het leidde wel tot overbelaste ziekenhuizen, huisartsenposten en scholen die dicht moesten.’’