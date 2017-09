Flinke regenval dus zware spits voor de boeg

Met een middagtemperatuur van 14 of 15 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar. Er waait een westelijke wind, die landinwaarts matig is maar bij zee vrij hard.



De buien nemen in de loop van de avond af, als ze naar het zuiden trekken, meldt WeerPlaza. Morgen wordt het beter: er zijn minder buien en de wind blijft rustig. Het wordt dan zo'n 16 graden. In het weekend zijn de nachten koud, maar de zaterdag begint zonnig. Verder is het licht wisselvallig, schijnt geregeld de zon maar blijven we kans houden op een bui.



De VID meldt dat zij zich opmaken voor een zeer drukke donderdagavondspits. Door regen is de kans op ongelukken groter en groeien files sneller aan, dus zijn de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. 'Daarbij is donderdag altijd een van de drukste dagen van de week op de weg, dus vertrek op tijd als je ergens moet zijn.'