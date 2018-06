Geen namen in krant, wel hippe advertentie

Reggesteyn heeft wel geprobeerd om de namenlijsten van geslaagden te publiceren. In verband met de nieuwe privacywetgeving moeten leerlingen of hun ouders toestemming geven voor publicatie in de krant.

16+

Havo- en vwo-leerlingen zijn doorgaans 16 jaar of ouder en mogen zelf tekenen, maar voor vmbo-leerlingen ligt dat lastiger. Voor hen heeft de school hun ouders benaderd maar niet iedereen reageert op de mail. „Ouders moeten actief toestemming geven en we hebben van velen niets teruggekregen. Bovendien is er een zeker risico dat namen per ongeluk toch worden geplaatst terwijl dat niet mocht. We hebben namelijk wel een aantal bezwaren binnen gekregen”, aldus een woordvoerder. „We vinden het jammer dat het niet is gelukt en hebben daarom de speciale advertentie bedacht. Op deze manier doen we toch iets persoonlijks.”