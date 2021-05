Gezondheidsraad: tweede prik AstraZeneca kan ook eerder, na vier tot twaalf weken

Pleidooi voor flexibiliteit

Deskundigen pleitten dinsdag op deze site voor meer flexibiliteit bij de afspraak voor de tweede prik, omdat de zomervakantie nadert. ,,Het ergste is als mensen hun eerste prik uitstellen tot na hun vakantie omdat de tweede datum hen niet uitkomt’’, aldus emeritus hoogleraar Ben van der Zeijst, voormalig hoofd vaccins van het RIVM. ,,Dan zijn we echt in de aap gelogeerd. We moeten nu flexibeler worden om te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk een eerste prik krijgt, maar ook uiteindelijk de tweede prik komt halen. Als mensen zeggen: ik laat die tweede afspraak zitten vanwege mijn vakantie, loop je risico dat hun bescherming niet blijft. En dat varianten zoals de Indiase zich hier sneller verspreiden.’’