‘Greta Thunberg-effect’ bestaat: Kinderen beïnvloeden ouders over klimaat

De Zweedse tiener Greta Thunberg werd er wereldberoemd mee: de stelligheid waarmee ze volwassenen duidelijk maakt dat actie nodig is tegen klimaatverandering. Greta blijkt niet de enige. Kinderen die bezorgd zijn over klimaatverandering, dragen die zorgen ook over op hun ouders.

Met haar schoolstakingen wist Greta Thunberg jongeren in de hele wereld te inspireren om voor het klimaat de straat op te gaan. Ze hield spraakmakende speeches op de VN-Klimaattop, voor het Europees Parlement en voor wereldleiders in Davos. Maar lang voor het zover was, overtuigde ze eerst haar ouders. Ze liet ze artikelen lezen, cijfers en documentaires zien. ,,Na een tijdje begonnen ze echt te luisteren naar wat ik zei’’, vertelde ze in een interview met de Britse krant The Guardian. ,,Toen realiseerde ik me dat ik een verschil kon maken.’’

Dat geldt ook voor andere kinderen, blijkt uit een onderzoek dat deze week is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change. Kinderen beïnvloeden de mening van hun ouders over klimaatverandering omdat hun visie niet politiek gekleurd is. Ook speelt mee dat het ouders oprecht interesseert wat hun kinderen bezighoudt en dat er onderling vertrouwen is, verklaren de onderzoekers.

Vaders en dochters

De ouders van kinderen die les kregen over klimaatverandering, blijken zich vaak meer zorgen te maken over de opwarmende aarde. Vaders en conservatieve ouders veranderden het sterkst van mening. En dochters beïnvloeden de mening van hun ouders sterker dan zonen, ontdekten de wetenschappers van North Carolina State University die gedurende twee jaar onderzoek deden onder 238 10- tot 14-jarigen.



Een deel van hen kreeg een speciaal lesprogramma over klimaatverandering, een controlegroep niet. Ouders van kinderen die het lesprogramma volgden, waren twee jaar later aanzienlijk bezorgder geworden over klimaatverandering dan ouders uit de controlegroep.

Kille feiten

De onderzoekers zelf vinden de resultaten bemoedigend. Ze wijzen erop dat kinderen later moeten dealen met de gevolgen van klimaatverandering. ,,Dit bereidt ze voor op de toekomst. Door in gesprek te gaan met oudere generaties, kunnen kinderen een verschil helpen maken.’’

Voor educatie over klimaatverandering levert het onderzoek nuttige nieuwe inzichten op, stellen wetenschappers die zelf niet bij het experiment betrokken waren in Scientific American.



Onderzoekers en docenten gaan er nu vaak vanuit dat het verschaffen van de kille feiten over klimaatverandering genoeg is om mensen van mening te laten veranderen, zegt Nicole Holthuis, onderzoeker op het gebied van wetenschapscommunicatie aan Stanford University . Ze wijst erop dat de discussie over klimaatverandering zo politiek geladen is, dat de feiten daardoor bij veel mensen niet meer binnenkomen. ,,Misschien kunnen we relaties tussen generaties gebruiken op manieren die wel goed werken.’’