GroenLinks, D66, PvdA en SP bereiken akkoord

Moeten we bang zijn voor de wolf?

13:21 De wolf lijkt terug in Nederland. Maar niet getreurd, zegt Nederlands bekendste wolvendeskundige Leo Linnartz. ,,In de afgelopen 60 jaar zijn er in Europa geen incidenten meer geweest met wolven. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren, maar de kans is echt heel klein. De wolf is in principe niet gevaarlijk voor de mens.''