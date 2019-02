Haarlem en Rotterdam in wereldwijde top 10 met dodelijkste verkeersuitstoot

Dat claimen onderzoekers van de International Council on Clean Transportation (ICCT) en twee Amerikaanse universiteiten. De ICCT bracht in 2014 met een ander onderzoek de grootschalige dieselfraude aan het licht.

Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek concludeert die organisatie dat Haarlem en Rotterdam in de top-10 staat van regio’s waar in 2015 per 100.000 inwoners de meeste mensen overleden aan uitstoot van bijvoorbeeld dieselauto’s en vrachtverkeer. Milaan, Turijn en Stuttgart vormen de top-drie. De eerste tien regio’s zijn allemaal Europees: Kiev, Keulen, Berlijn, Londen en Leeds completeren het lijstje.

Volgens de onderzoekers komt dat omdat er in Europa in verhouding veel vervuilende dieselauto’s rondrijden. Een andere reden is dat de lucht in veel Aziatische landen door andere emissiebronnen al een stuk minder schoon is, en het aantal sterfgevallen dat aan verkeersuitstoot toe kan worden geschreven, daardoor kleiner is.

Veel details over Haarlem en Rotterdam - zoals het aantal sterfgevallen per 100.000 inwoners - worden in het ICTT-onderzoek niet gegeven. Ook wordt niet verteld wat onder de regio Haarlem wordt verstaan, en of de omgeving van Schiphol daar bijvoorbeeld ook bij hoort.

Rotterdam

Overigens staan de Aziatische miljoenensteden Guangzhou (China), Tokio (Japan) en Shanghai (China) in absolute aantallen wel bovenaan. Rotterdam staat als enige Nederlandse regio in de top-100, namelijk op de 56e plaats.

In Rotterdam is het aandeel verkeersuitstoot in het aantal doden door luchtvervuiling opvallend groot: met bijna 38 procent staat de door snelwegen omringde Maasstad na Milaan wereldwijd op de tweede plaats. In 2016 werd in Rotterdam een milieuzone ingevoerd. Of dat het aantal slachtoffers deed dalen is in dit onderzoek niet zichtbaar omdat alleen met cijfers uit 2015 is gerekend.

Artikel gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Oude diesels mogen het centrum van Utrecht niet meer in. © ANP

In totaal overleden in 2015 wereldwijd 385.000 mensen aan uitstoot van voertuigen, op een totaal van bijna 3,5 miljoen doden door luchtvervuiling. China telt met 114.000 de meeste doden door verkeersuitstoot, voor India (74.000), de Verenigde Staten (22.000) en Duitsland (13.000).

Nederland

Voor Nederland wordt geen aantal genoemd, maar het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet schatte vorig jaar dat in 2015 in Nederland 1146 om het leven kwamen door verkeersuitstoot. In dat jaar zouden in ons land zo'n 8.000 mensen zijn overleden door fijnstof in de lucht.