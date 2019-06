Ze wilde avontuur, ze kreeg avontuur. 28 was Marriët Schuurman toen ze in haar diplomatenflatje in een buitenwijk van Moskou woonde, waar kakkerlakken het trappenhuis bevolkten en het rook naar rattengif. Het waren de nadagen van Boris Jeltsin, Rusland was een chaos. Als jongste bediende op de Nederlandse ambassade was het haar taak de mensenrechtensituatie in Turkmenistan, Kazachstan, Kirgistan en Tadzjikistan te monitoren.