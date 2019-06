Ik gaf hem het boek ‘Kom hier dat ik u kus’, maar hij begreep de boodschap niet

Mijn eerste cadeautje aan Nieuwe Liefde was een boek. Natuurlijk was het een boek. Hij is boekengek. Hoeveel zou hij er thuis hebben staan? Drieduizend schat ik. En daar komen er elke maand een stuk of vijf bij.



Als hij naar de stad is geweest en ik vraag hoe het was, verzucht hij dat hij weer boeken heeft gekocht. Dat verzuchten moet je breed zien. Het is niet een zelfkastijdend zuchten. Het heeft eerder iets dromerigs. Zo van: ik kon mezelf weer eens niet inhouden, maar erg vind ik dat niet, want eigenlijk ben ik heel blij met mijn boekenafwijking. Hij leest ook alles wat hij koopt, dat moet ik erbij zeggen.