‘Ik verdien twee keer modaal, toch moeten we de eindjes aan elkaar knopen’

Lagere straffen dan geëist voor mannen die vrouw van topdarter Van Barneveld beroofden

14:14 De Amsterdammers die op 16 juni vorig jaar de vrouw van topdarter Raymond van Barneveld thuis overvielen, hebben veel lagere straffen gekregen dan was geëist. Yassine El H. moet 24 maanden de cel in (waarvan 8 voorwaardelijk), Yassir A. 12 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk) en Mikey B. komt er vanaf met 264 dagen (90 dagen voorwaardelijk). Gezien hun voorarrest hoeven de laatste twee niet langer in de cel te blijven.