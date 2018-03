De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleren deze week of tandartsen niet te veel röntgenfoto's maken bij kinderen. Daarbij wordt ook gekeken of ze frauderen door rekeningen in te dienen voor foto's die in werkelijkheid niet zijn gemaakt. Een zeer klein percentage kankergevallen kan worden toegeschreven aan röntgenonderzoek. ,,Bij kinderen is sprake van snelgroeiende weefsels en is de gevoeligheid voor straling groter'', verklaart de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. ,,Daarom is het van belang ook bij hen extra voorzichtig te zijn met straling.''

Risico's

De Nederlandse Zorgautoriteit duikt deze week in de patiëntendossiers, om te zien of er inderdaad reden is tot zorg bij de tandartspraktijken. ,,Het is ook de vraag of die foto's überhaupt zijn gemaakt, of dat ze alleen ten onrechte zijn gedeclareerd'', voegt NZa-woordvoerder Sietske Ligtvoet toe. ,,Ook gaan we de dossiers controleren om vast te stellen waarom er foto's zijn gemaakt, want er kunnen wel degelijk redenen zijn om kindergebitten te fotograferen.’’