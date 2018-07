De interactieve map is gemaakt door software-ingenieur Cameron Beccario uit Tokyo die er zijn programmeerkennis mee wilde testen. Het lukte hem om data uit 's werelds krachtigste supercomputers te combineren, schrijft de Britse krant Daily Mail. Het resultaat is een geanimeerde kaart waarin actuele weersinformatie van onder meer de Global Forecast System (GFS) en National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in te vinden is.

Gebruikers kunnen zelf aanvinken welke informatie ze willen zien, over bijvoorbeeld windsnelheden, vochtigheid en temperatuur - en dat op welke plek van de wereld dan ook. Het weer wordt elke drie uur geüpdatet, de informatie over de oceanen elke vijf dagen. De rode vlakken geven (extreme) warmte aan, blauw is juist koud.

Volledig scherm Europa en Noord-Afrika zuchten onder warme temperaturen © earth.nullschool.net

Niet alleen Nederland heeft te maken met een buitengewoon hete zomer, ook in de rest van de wereld is het warm. Zo heeft Zweden de heetste zomer in een eeuw en loopt het kwik in de Amerikaanse staat Californië op tot 38 graden. In Saudi-Arabië worden temperaturen gehaald van meer dan 46 graden. In Japan kwamen zelfs tientallen mensen om het leven door de hitte. De hoogste nachttemperatuur ooit gemeten is ook een record van deze zomer: in Oman daalde de temperatuur in de nacht van 27 juni niet onder de 42,6 graden.

De wereldwijde hitte komt volgens deskundigen door een ongewoon lang aanhoudend hogedrukgebied, gecombineerd met warme oceaantemperaturen. ,,De situatie lijkt erg op die van de droge zomer in 1976, toen we dezelfde watertemperaturen hadden in de Atlantische oceaan'', zegt de Britse metroloog Adam Scaife tegen Daily Mail.