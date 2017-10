IS verdreven uit hoofdstad kalifaat: 'Een overwinning op het terrorisme'

Door de VS gesteunde Syrisch-Koerdische strijders hebben IS definitief verdreven uit Raqqa, hun belangrijkste bolwerk. ,,Dit is een overwinning op het terrorisme", sprak Talal Sillo, commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) in het sportstadion van de stad.

,,De verdrijving van IS uit Raqqa markeert het laatste hoofdstuk van onze strijd tegen de extremisten", zei Sillo tijdens de persconferentie, die om symbolische redenen in het stadion werd gehouden. ,,We willen daarbij vooral stilstaan bij de slachtoffers van het bloedvergieten", voegde hij daar nog aan toe.

Laatste strijders

Bij de slag om Raqqa zijn in een paar maanden tijd meer dan 3250 doden zijn gevallen, waarvan 1.130 burgerslachtoffers. Tot vanochtend weigerden enkele IS-strijders zich volgens Silo over te geven. Zij verschansten zich in het sportstadion. Degenen die zich overgaven mochten de stad verlaten.

De strijdmacht van de SDF begon in juni het offensief om Raqqa te heroveren op IS. Islamitische Staat kreeg Raqqa in 2014 in handen. Het werd de hoofdstad van het door de terreurgroep uitgeroepen kalifaat.

Barack Obama

Met de verdrijving van IS uit de hoofdstad van het voormalige kalifaat, is ook de voorspelling van Barack Obama uitgekomen. Hij riep destijds dat het zeker drie jaar zou duren om IS uit de belangrijkste steden te verdrijven.