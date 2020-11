Jos Brech krijgt 12,5 jaar cel voor misbruiken en doden Nicky Verstappen

Het duurde 22 lange jaren, maar nu is er dan toch een dader veroordeeld in de zaak Nicky Verstappen. Tegen Jos Brech werd vorige maand 15 jaar cel en tbs geëist, en als de rechter geen tbs zou willen opleggen zelfs 18 jaar cel. De rechter komt tot een celstraf van 12,5 jaar en houdt Brech volledig verantwoordelijk voor wat er is gebeurd.

De rechter gelooft net als het Openbaar Ministerie (OM) dat Brech Nicky misbruikte én dat hij tijdens dat misbruik is overleden. In eerdere zedenzaken legde Brech zijn hand over de mond van zijn slachtoffers, ging op ze liggen en hield ze in bedwang. Die jongens konden het navertellen, Nicky niet. Maar waar het OM gelooft dat Brech Nicky met opzet ombracht om het misbruik te verbloemen, acht de rechter dat niet bewezen. ,,Dat u Nicky seksueel heeft misbruikt levert onvoldoende bewijs op van opzet voor het doden van Nicky,” zo sprak de rechter tegen Brech. Zo komt de rechtbank tot de straf van 12,5 jaar, waarin ook is meegenomen dat op de laptop van Brech kinderporno is aangetroffen.

Er waren harde woorden van de rechter voor het vele zwijgen van Brech, die pas onlangs tijdens de inhoudelijke zitting met een verklaring kwam. Die was opgenomen op video, Brech gaf amper toelichting als hem aanvullende vragen werden gesteld. ,,U heeft gezwegen terwijl u keer op keer de suggestie wekte dat u antwoorden zou geven, maar u wil geen openheid van zaken geven,” zo zei de rechter. ,,De nabestaanden wachten al twintig jaar op antwoorden. Geen straf kan opwegen tegen het verdriet voor de nabestaanden, geen straf brengt Nicky terug.”

Geen wonder dat de rechter zich voor zijn uitspraak eerst tot de familie richtte en hen prees om de respectvolle en dappere wijze waarop ze zich hebben gedragen. ,,De rechtbank realiseert zich wat een beproeving dit moet zijn geweest.” Familie-adviseur Peter R. de Vries spreekt in een eerste reactie van een ‘hard vonnis'. ,,Brech misbruikte en ontvoerde Nicky, daardoor overleed hij. De rechtbank veegt het hele verhaal van Brech van tafel.”

Dat verhaal was ook op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. In een opname die werd gemaakt door zijn advocaat Gerald Roethof vertelde hij in augustus 1998 te zijn gestopt om te plassen op de Brunssummerheide, tijdens een fietstocht. Daar werd zijn aandacht door ‘iets’ getrokken, waarna hij het lichaam van de dode Nicky ontdekte. Vanwege zijn zedenverleden alarmeerde hij niemand, Brech was te angstig, zo stelt hij. Het OM sprak spottend van de ‘pech van Brech’ - iemand met een zedenverleden die door een bizar toeval op een jongetje stuit dat door een ander is misbruikt en om het leven is gekomen.

Brech kwam in beeld dankzij geavanceerde technieken waarmee sporen op de kleding en het lichaam van Nicky opnieuw konden worden geanalyseerd. Zo kwam er uiteindelijk in juni 2018 alsnog een ‘100 procent’ dna-match, en wel met Jos Brech. Die was inmiddels spoorloos verdwenen, maar werd in augustus in Spanje gearresteerd. Brech houdt echter vanaf het begin vol onschuldig te zijn.