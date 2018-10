Kapotte elektronica: weg ermee of repareren?

Explosie­ven gevonden bij hotel en bedrijfs­pand in Amsterdam

13:06 In Amsterdam zijn vannacht op verschillende locaties twee explosieven aangetroffen. Voor een hotel aan de Korte van Eeghenstraat in Amsterdam, vlak bij het Vondelpark, is een handgranaat gevonden. Bij een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost werd ook een explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de explosieven ontmanteld en verwijderd.