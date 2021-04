LIVE | Huisartsen worden platgebeld over AstraZeneca, 35.000 extra vaccins voor ziekenhuispersoneel

Er komen versneld 35 duizend vaccins extra beschikbaar voor ziekenhuispersoneel. Dat is nodig omdat het ziekteverzuim in ziekenhuizen hoog is. Het personeelstekort mag niet nog verder oplopen. Huisartsen in Amsterdam worden platgebeld door mensen met vragen en twijfels over het AstraZeneca-vaccin. En de gemeente Rotterdam inventariseert bij hotels of zij quarantainekamers beschikbaar kunnen stellen tijdens het Eurovisie Songfestival. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.