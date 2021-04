LIVE | OMT vreest meer besmettingen door vele testevenementen, pleit voor aanpassingen

Maker populaire game Fortnite bijna 29 miljard dollar waard

8:14 Epic Games, de maker van het populaire computerschietspel Fortnite, is bijna 29 miljard dollar waard. Dat meldt het Amerikaanse bedrijf na een investeringsronde waaraan onder meer Sony deelnam, de Japanse producent van spelcomputer PlayStation. Epic heeft in de investeringsronde 1 miljard dollar opgehaald. Sony was goed voor 200 miljoen dollar.