LIVE: Verstappen aast op vierde plek

Reddingsbrigade rukt uit voor zeilboot in nood

17:05 De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is zaterdag uitgerukt na een noodmelding van een zeiljacht op het IJsselmeer. De zeiler was gewond geraakt. De zeilboot werd midden op het IJsselmeer aangetroffen, en de zeiler is uit eindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis.