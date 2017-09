Livestream van de natuur: 'Even de drukte ontvluchten'

LivestreamRuim 300.000 mensen volgen Natuurmonumenten op Facebook. Vandaag krijgen al die volgers ruim 12 uur lang een kijkje in de Nederlandse natuur, dankzij een marathonuitzending van de stichting in samenwerking met Facebook, HerfstLive . ,,De natuur is ons geheim."

,,We hebben natuurlijk nagedacht over wat we willen laten zien", vertelt woordvoerder Marjolein Koek van Natuurmonumenten. ,,De eerste dag van de herfst is dan een mooie gelegenheid." En dus worden we vandaag op de eerste dag van de herfst getrakteerd op livebeelden vanuit verschillende natuurgebieden. Het geheim van de uiterst succesvolle Facebookpagina? ,,De natuur is ons geheim, er zijn veel natuurliefhebbers in Nederland", zegt Koek.

Dat zelfde geldt voor de populaire boswachters op sociale media. ,,Er is aandacht voor het groen en de rust die het geeft", vertelt Koek. ,,Even de drukte ontvluchten, en dan is 'boswachter' de ultieme baan." Zo groeien boswachters uit tot de ambassadeurs van al het groen in Nederland. Onze gids in de natuur en een voorbeeld van een droombaan.

Livestream

Natuurmonumenten wordt bij de uitzending geholpen door Facebook. ,,Iedereen kan natuurlijk livestreamen met een smartphone", zegt Koek, ,,maar het kost wat meer om daar een uitzending van te maken. Facebook ondersteunt ons met apparatuur. Zo konden we bijvoorbeeld fantastische beelden maken met een telelens". Later vandaag volgen nog beelden met een 360-gradencamera, waardoor kijkers om zich heen kunnen kijken in de omgeving.

,,In de vroege ochtend van september is in Nationaal Park Veluwezoom het ‘burlen’ van de bronstige edelherten te horen, een prima manier om wakker te worden." zegt Inge Reijne van Natuurmonumenten in een persbericht. ,,Later op de dag gaan we live vanaf de rug van een schaap mee met de schaapskudde op het Dwingelderveld." Rond half acht vanavond eindigt de marathonuitzending met de een 360-graden beeld van de zonsondergang vanaf de Limburgse Sint Pietersberg.

,,Op die manier brengen we elf van onze mooiste gebieden in beeld", zegt Marjolein Koek. Dat levert vandaag bijna 13 uur beeld op, tussen zeven uur deze morgen en acht uur vanavond is er een livestream met HerfstLive. Het enige probleem voor de uitzending komt ook van de vrije natuur zelf: er is niet overal even goed bereik.

Alle livestreams komen online via de Facebookpagina van Natuurmonumenten.