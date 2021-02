Maaltijdbezorgers schrappen bezorgdiensten door winterweer

Thuisbezorgd.nl laat zijn koeriers vanmiddag niet de weg op gaan in de grote steden. Dit uit veiligheidsoverwegingen ingegeven door de sneeuwoverlast en snijdende kou, verklaart woordvoerder Joris Wilton van Just Eat Takeaway.

De ongeveer 1500 koeriers rijden in ieder geval niet tot 17.00 uur maar krijgen wel doorbetaald. ‘Veiligheid van onze bezorgers in hun oranje jassen is onze prioriteit’, zegt Wilton in een schriftelijke reactie. Het bedrijf, in Nederland bekend als thuisbezorgd.nl, volgt de situatie op de voet en neemt later vanmiddag een beslissing over de maaltijdbezorging tijdens de rest van de dag. Door het annuleren van de middagshifts voor de bezorgdienst in de grote steden, zien klanten volgens hem een beperkter aanbod op de website en app dan zij gewend zijn.

Deliveroo

Maaltijdbezorger Deliveroo laat desgevraagd weten bezorging de rest van de dag nagenoeg stop te zetten, maar nog niet overal. Volgens een woordvoerster wordt er op sommige plekken nog wel bezorgd, soms zelfs lopend. De maaltijdbezorger bekijkt plek en per keer wat de situatie is en houdt deze in de gaten.

Bezorgdienst Uber Eats zegt het bezorgen door middel van koeriers die de Uber Eats app gebruiken voor de rest van de dag stop te zetten. ,,Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit en wij willen de verkeersveiligheid van koeriers, ook bij deze sneeuwval, vooropstellen”, aldus een woordvoerder.

Wanneer het veilig genoeg is om te bezorgen, zal Uber Eats de bezorging weer opstarten. Restaurants die via Uber Eats de mogelijkheid tot afhaal hebben of eigen koeriers gebruiken, blijven wel open.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de maaltijdbezorger zijn koeriers uit veiligheidsoverwegingen niet de straat op stuurt. Op 25 januari besloot het bedrijf dat ook te doen vanwege de ongeregeldheden naar aanleiding van de invoering van de avondklok, een dag eerder. Dat was onder meer het geval in de steden Tilburg, Eindhoven, Den Haag en Nijmegen. ,,Omdat we de veiligheid van onze drivers niet kunnen garanderen, hebben we een aantal steden gesloten voor bezorging”, luidde het toen. De bezorgers kregen ook toen gewoon doorbetaald.

