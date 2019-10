Malafide energieverkoop aanpakken met keurmerk: ‘Meer grip en controle nodig’

Een register voor transparante energiehandel moet de malafide verkoop van energiecontracten tegengaan. Het bijbehorende keurmerk is een belangrijke eerste stap naar zelfregulering op de markt. ,,We kunnen niet alle problemen in een keer uitbannen.’’

Lang werd gesproken over een manier om misstanden in de energieverkoop tegen te gaan, vertelt Patrick Jordens van de Stichting Integriteit en Transparantie Energiemarkt. En het was niet eenvoudig om alle neuzen van energieleveranciers zoals Essent en Eneco, maar ook verkoopkanalen zoals Improvers en Minder.nl, dezelfde kant op te krijgen. Toch is het er nu: een speciaal transparantiekeurmerk voor tussenpartijen die energie aan de man brengen.

Wie in het bijbehorende register staat, laat zien te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Zo is duidelijk wie de eigenaren van de verkopende partij zijn, moet de geregistreerde naam hetzelfde zijn als die waaronder energie wordt verkocht en is het een vereiste dat de verkoper vindbaar is op het internet en kennis heeft van wet- en regelgeving.

Dat lijkt toch de basis. Hoe kan het dat daar nog niet aan wordt voldaan?

,,Energiebedrijven werken in een enorm concurrerende markt, waarin ze toch doelstellingen moeten behalen. Het is gemakkelijk om over te stappen, dat moet zorgen voor betere prijzen, service en innovatie – of die laatste twee daadwerkelijk worden gestimuleerd, laat ik even in het midden. De afgelopen twee jaar hebben we een explosieve groei gezien in het aantal intermediairs dat actief is, er zijn veel meer derden actief geworden in de markt. Het gaat naar schatting om 1500 partijen: bedrijven met een paar honderd medewerkers en ongeveer 60 procent werkt als zzp’er.’’

,,Met die groei zijn problemen ontstaan met de grip en controle op de verkoop. Verkopers zijn voor klanten lang niet altijd terug te vinden, omdat ze geen website hebben of onder een andere naam dan hun bedrijfsnaam verkopen. Energieleveranciers worden vertegenwoordigd door partijen die niet altijd voeling hebben met hun merk. Zo ontstaan de misstanden waarover het AD het afgelopen jaar heeft bericht. Maar niemand wil de situatie die jullie beschrijven. De publicaties komen terecht op het hoogste niveau en hebben ook gezorgd dat de oprichting van het register in een stroomversnelling kwam: er waren voorbeelden waarvan je het schaamrood op de kaken krijgt.’’

,,Neem de per ongeluk ingesproken voicemail van een beoogde klant, onthuld door deze nieuwssite, waarop verkopers van het bedrijf Improvers te horen zijn terwijl ze spreken over de manier waarop energie van moederbedrijf Essent verkocht moet worden. Klanten worden grof uitgescholden, geld moet van ze worden ‘afgepakt’. Een ander bureau verkocht nietsontziend zakelijke contracten aan mensen in de schuldhulpverlening, terwijl dat helemaal niet mag. Het bel me niet register wordt genegeerd. En net zoals aan de telefoon wordt ook aan de deur met behulp van trucjes een voordelige voorstelling van zaken te geven, of op agressieve wijze verkocht. Door de wirwar aan betrokken partijen is onmogelijk te bepalen hoeveel gedupeerden er precies zijn. De ACM doet inmiddels een groot onderzoek, bronnen in de verkoopwereld verwachten dat harde sancties zullen volgen.’’

Volledig scherm Nuon, een van de grootste partijen in deur tot deur verkoop, doet niet mee met het keurmerk. © Nuon

Een aantal van die bronnen vreest ook voor hard ingrijpen vanuit de overheid of zelfs een verbod op telefonische verkoop, waarin door de bonussen per sale goed verdiend kan worden. Is dit keurmerk uit angst geboren?

,,Ik denk dat de markt dit soort praktijken uiteindelijk ook niet wil. Ik trek de vergelijking met goede doelen: als één daarvan slecht in het nieuws komt, straalt dat af op de hele sector. En niet alle partijen handelen op een malafide wijze. De incidenten wijzen op een gebrek aan ‘control’. Handhaven is ongelooflijk moeilijk geworden, ook voor een partij zoals de Autoriteit Consument en Markt, bijvoorbeeld doordat verkopende intermediairs moeilijk terug te vinden zijn. Klanten met klachten weten niet waar ze terecht kunnen. Daarom wenden ze zich tot de energieleveranciers. Een keurmerk moet de markt voor iedereen inzichtelijker maken. Natuurlijk geldt daarbij dat we het liever zelf netjes regelen, dan dat anderen dat doen.’’

Tegelijkertijd weten energiebedrijven ook dat een aantal verkopers dat in opspraak raakt, gauw een nieuwe verkoopnaam gaan gebruiken. Lost een register dat op?

,,We willen weten wie achter de bedrijven zitten die zich bij ons registreren, maar tegelijkertijd moeten we ons geen illusies maken. Het kan gebeuren dat zo’n in opspraak geraakte partij een andere aandeelhouder aanstelt. Daarbij kunnen we ook een marktpartij niet zo maar uitsluiten: we moeten eerst zorgvuldig kijken. Dit keurmerk is dan ook geen heilige graal, we lossen hiermee niet alle problemen op. Maar het is wel een controlemaatregel die erbij komt, naast de middelen die er al zijn, om een stuk beter toezicht te kunnen houden.’’