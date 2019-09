Meer ouderen ernstig gewond na val

In totaal belandden 108.000 ouderen op de spoedeisende hulp na een valpartij. Een op de tien kon hierna niet terug naar huis en werd opgenomen in een verpleeghuis. De val werd 4396 mensen fataal, omgerekend twaalf ouderen per dag. Ook hier ziet expertisecentrum VeiligheidNL, dat slachtoffers monitort op de eerste hulp, een stijging van 547 doden ten opzichte van 2017.

Elk jaar neemt het aantal valongevallen bij ouderen met een paar procent toe. De stijging is grotendeels te verklaren door de vergrijzing: we worden ouder, brozer en vallen vaker. Opvallend is echter de toename van ernstig letsel. In tien jaar steeg dit met 6 procent.

Zelfstandig thuiswonen

Wietske Hoekstra van VeiligheidNL schrijft dit toe aan de trend dat ouderen langer zelfstandig thuiswonen, onder wie 65-plussers met meerdere chronische aandoeningen. ,,Deze kwetsbare groep is al niet sterk. Wanneer zij weinig bewegen, nemen spiermassa en kracht af waardoor de kans op vallen nog groter wordt.’’

Thuis zijn er bovendien minder hulpmiddelen aanwezig. ,,Daar is geen zorgpersoneel dat je ’s nachts van bed naar het toilet helpt.” Onder 70-plussers vindt bijna de helft van de valpartijen in en rond huis plaats. Vaak zijn het stomme ongelukjes zoals struikelen over een drempel (900 keer), uitglijden over de natte vloer (500 keer) of een val van de trap (5900 keer).

Bijwerkingen

Ouderen die vallen zouden zich moeten laten onderzoeken door een huisarts of geriater, stelt Nathalie van der Velde van het Amsterdam UMC, hoogleraar valpreventie. ,,Bijwerkingen van medicijnen kunnen voor valpartijen zorgen. Een andere dosering of alternatief middel kan de klachten verhelpen.’’

Ook kan getol op de benen een openbaring van een ziekte zijn. ,,Een longontsteking kan zich op allerlei manieren presenteren.’’