Meester Mink: Elke maandag beginnen met het volkslied

Het idee van het Wilhelmus op school is natuurlijk van Rutte III. Wat maakt het Wilhelmus zo bijzonder dat Mink de Vries het onmiddellijk introduceert?

,,In de Kuip heb ik weleens 50.000 man het Wilhelmus horen zingen. Daar kreeg ik een heel warm gevoel bij. Het geeft verbinding, warmte, emotie. Als een international bij het spelen van de volksliederen niet meedoet, dan erger ik me. Heb je de passie van de Italianen bij het volkslied weleens gezien? Of de Fransen? De IJslanders. Dat geeft zó veel power! Daar ga je ook beter van voetballen, dat heb je bij onze vrouwen op het EK wel gezien.''



Van Duitsen bloed, een koning van Hispanje die altijd is geëerd. We hebben niet meteen de meest toegankelijke tekst...

,,Eens. Maar ik omarm het wel omdat het ons volkslied is. Willem van Oranje was soms een beest, ook een heilige en een held. Het gaat bij het samen zingen om het gemeenschapsgevoel. Bij festivals zie je dat community singing werkt, samen zingen zorgt voor een sterke band.''



Hoe reageerden de leerlingen op school op het idee om drie dagen lang te oefenen op het Wilhelmus?

,,Niet iedereen was superenthousiast, maar iedereen is er wel van overtuigd dat het nodig is. In Nederland moet je toch je eigen volkslied kennen. En als er iemand niet wil meezingen, dan niet. Verplichten werkt niet. Wat mij betreft beginnen we elke maandag met het volkslied, het liefst staand. Dan ontstaat er vanzelf trots.''



U bent van plan om naast het eerste couplet van het Wilhelmus ook het Sallands volkslied te gaan oefenen. Slaat u niet een beetje door?

,,Nee! Nederlanders zijn in het algemeen al niet erg trots op zichzelf. Bij Sallanders is dat nog een beetje erger, die komen het liefst niet boven het maaiveld uit. Daarom heb ik op de melodie van het Wilhelmus ook een Sallandse tekst gecomponeerd. Je mag best trots zijn op je afkomst.''