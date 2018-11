‘Mensen als Kel heb je nodig in je leven’

Onverhoeds stapt Kel (44) de woonkeuken binnen, gelukkig maar dat ik niet net op de keukentafel een van mijn laatste veroveringen een beurt geef.



,,Collega!’’ roept hij.



Kel heeft de sleutel, want hij is mijn professionele klusser, een vakman, en aan mijn huis (uit 1895) is best iets te onderhouden. Zelf ben ik daar niet zo van.



,,Collega!’’ roep ik terug.



Kel is een man met visie, tenminste, hij heeft visies op veel dingen en is nimmer te beroerd je daarvan gedetailleerd op de hoogte te houden. Ik daarentegen heb helemaal geen visie, zodat we elkaar goed aanvullen.