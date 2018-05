Met Wim Kan en Corry Vonk op het podium

Kunsthande­laar die nieuwe Rembrandt ontdekte: Ik wist meteen dat het om een echte ging

15 mei Voor het eerst in 44 jaar is er weer een doek van Rembrandt ontdekt. Het gaat om het schilderij Portret van een jonge man. Kunsthandelaar Jan Six (39) zag het onbekende schilderij in een catalogus en wist direct dat hij een bijzondere vondst te pakken had.