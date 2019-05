‘Mijn dierbare, onmisbare, peperdure iPhone X ligt nog in de trein’

De trein. Ik kijk om me heen, luister mensen af, altijd vermakelijk. Ik ga met mijn laptop online via de hotspot van m’n smartphone. De tijd verstrijkt. Wat heb ik vanavond te doen? De buren zijn met vakantie: twee katten en drie kippen eten geven. Wat werk, administratie. Belastingspullen doornemen. Zoon is in huis, dat betekent afwas op de aanrecht. Stress, volle avond.



Ik loop de trein uit. Bus 94 in. Terwijl die wegrijdt, komt de klap hard aan.



Mobiel in de trein laten liggen. Mijn dierbare, onmisbare, peperdure iPhone X.