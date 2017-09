Minister gaat op zoek naar sjoemelende abortusklinieken

Vermiste Frans Routs dood gevonden in rivier in Duitsland

18:03 Het lichaam van de sinds vrijdag vermiste Nederlander Frans Routs (73) is vandaag gevonden in de rivier de Moezel in Duitsland. Volgens de Duitse politie is hij door een ongeluk om het leven gekomen. De man uit Roermond verdween spoorloos nadat hij met vrienden een wijnfestival had bezocht.