Minister Plasterk over Irma: Men is wel wat gewend, maar Irma was krachtig

Volgens demissionair minister Plasterk is de ravage die aangericht is op de Bovenwindse eilenden door orkaan Irma enorm, maar is het nog onduidelijk hoe groot de schade precies is. Doordat communicatie met het gebied op dit moment lastig gaat, is het ook nog niet duidelijk of er slachtoffers te betreuren zijn. Volg de ontwikkelingen hier in ons liveblog.