Niet alleen kinderen hebben baat bij voorlezen

Samen met presentator Lieke van Lexmond is wetenschapsjournalist Diederik Jekel (34) ambassadeur van de Voorleesdagen, het tiendaagse evenement met voorleessessies overal in het land, een Voorleesontbijt (op 24 januari) en een Prentenboek van het jaar-verkiezing. Jekel meldde zichzelf aan. ,,Als kind genoot ik ervan als ik werd voorgelezen uit mijn lievelingsboek De scheepsjongens van Bontekoe. Ik vind het ook fantastisch om het zelf te doen.’’



Jekel kan zich de eerste keer dat hij voorlas nog goed herinneren. ,,De reactie van het 8-jarige meisje in kwestie was veelzeggend: haar ogen werden groter. Het gevoel dat ik een hele wereld voor haar schiep, was voor mij heel bevredigend. Dat heb ik ook als ik verhalen vertel op een podium of in een bibliotheek. Ik ben sowieso een verhalenverteller. Ik lees ook regelmatig kinderen van vrienden voor.’’



Jekel weet uit verschillende onderzoeken dat voorlezen absoluut nut heeft. ,,Voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zelf makkelijker leren lezen, dat hun woordenschat en voorstellingsvermogen groter worden. Voor ouderen kan ik me voorstellen dat het verbindingen in de hersenen teweegbrengt die rust brengen.’’