Nieuwe aanhouding in proces tegen Taghi

Alle landelijke intochten in beeld sinds 1952

15:39 Het is dit weekend de 67e keer dat de intocht van Sinterklaas live op de Nederlandse televisie te zien is. In al die jaren vond de landelijke intocht elf keer plaats in Amsterdam, drie keer in Enkhuizen en Hoorn en verder in nog 42 plaatsen. LocalFocus zette de landelijke intochten sinds 1952 op de kaart en zocht het beeldmateriaal bij elkaar.