NRC-fotograaf cel ingegooid nadat hij weigerde foto's af te staan aan politie

Tegen zijn eigen krant verklaarde hij de situatie zondag als 'intimiderend en onprettig' te hebben ervaren. „Acht functionarissen van politie en marechaussee stonden op mij in te praten. ‘Dit gaat onplezierig voor je worden, je krijgt een strafblad, we sluiten je minstens negen uur op, is het je dat waard?’, zeiden ze. Toen ze mijn fototoestel in beslag namen hebben twee agenten mij totaal onnodig vastgepakt.”



De hoofdredactie van NRC is verbolgen over het incident. „In een democratische rechtsstaat moeten er waarborgen zijn dat journalistieke beelden niet zomaar bij de politie terecht kunnen komen”, delen ze mede. Hoofdredacteur Peter Vandermeersch neemt de zaak hoog op, en heeft het College van procureurs-generaal, de dagelijkse leiding van het OM verzocht om de zaak te seponeren.



Buiten boekje

De politie is volgens NRC hun 'boekje te buiten gegaan'. Ze zouden voor het in beslag nemen van het materiaal namelijk geen toestemming hebben gevraagd aan de rechter-commissaris, iets wat volgens hen wel zou moeten volgens een beleidsregel van het College van procureurs-generaal. Volgens NRC is het 'zorgelijk dat politie en justitie onbekend lijken te zijn met de eigen regels over inbeslagname'.



Tweede Kamerlid Jan Paternotte heeft op Twitter aangegeven namens D66 Kamervragen te stellen over in incident. 'Een journalist die zijn werk doet hoort niet in de cel gegooid te worden', schrijft hij. Ook de SP gaat Kamervragen stellen.