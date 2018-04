Nu zomer en in de schoolbanken, volgende week vrij en regendruppels

Advocaten starten kort geding tegen ingaan inlichtin­gen­wet

7:06 Advocaten, Bits of Freedom en andere organisaties proberen met een gang naar de rechter te verhinderen dat de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 1 mei ingaat. Ze vinden het onacceptabel dat de wet gewoon in werking treedt voordat het parlement zich over wijzigingen kan buigen. De organisaties vinden dat de wet pas kan ingaan nadat deze is aangepast.