‘Onze buren hebben zomaar ons keukenraampje afgeplakt’

Vraag: ‘Onze nieuwe achterburen hebben, zonder overleg, ons keukenraampje afgeplakt met doorzichtig plastic omdat het te veel zou uitkijken op hun tuin. Ze vroegen ons ook of we wat zachter willen praten in de keuken en of we een minder fel lampje in onze keukenspot willen draaien, omdat het felle licht in hun tuin schijnt. We hebben vriendelijk aangegeven dat ze moeten stoppen met zeuren. Hoe voorkomen we Rijdende Rechter-achtige taferelen?’