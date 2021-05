Ook huisartsen maken zich zorgen over vaccinatiegraad in leeftijdsgroep 60 tot 65

Een tuinhuis of dakkapel: onze bouwdrift is niet te stoppen en hout daardoor onbetaal­baar

11 mei Hout is niet aan te slepen. Amerikanen hebben Europees hout nodig en in Nederland zijn we aan het klussen. Tuinhuisje hier, overkapping daar. Dat heeft wel effect op de prijzen. Die zijn hoog en de levertijden lang. Het zijn ongekende tijden voor houtbedrijven. ,,Het is hout schrapen.’’