Opgeslokt door een walvis: ‘Opeens werd het zwart’

Rainer Schimpf (51) was aan het snorkelen voor de kust van Port Elizabeth in Zuid-Afrika, toen hij werd gegrepen door een walvis. Wonder boven wonder bleef hij ongedeerd.

Het voorval duurde maar enkele seconden. De maritieme conservator en duikgids was in februari te water om de samenwerking te filmen tussen zeehonden, pinguïns, zeehonden, walvissen, dolfijnen en haaien, wanneer ze jacht maken op een school sardines, in een zogenoemde voerbal. De Zuid-Afrikaan zwom er middenin. Een walvis dook op vanuit de diepte en greep Schimpf. Tegen de Britse nieuwszender Skynews zegt hij later: ,,Ik concentreerde me op de haaien om te weten waar die zich ten opzichte van mij bevonden. Opeens werd het zwart en voelde ik enorme druk rond mijn middel. Ik wist onmiddellijk dat ik was opgeslokt door een walvis.’’

De walvis, een Brydesvinvis, greep Schimpf niet om hem op te eten. Het beest was aan het jagen op de sardines. Hij eet normaal gesproken vissen in scholen, schaal- en schelpdieren, maar zeker geen mensen. Met zijn 12 tot 14 meter lange lijf is het een enorm beest, maar behoort hij tot de kleinere walvissoorten. De ervaren duiker Schimpf wist dat: ,,Ik voelde meteen dat ik te groot was voor de walvis om door te slikken. Dat was een opluchting.’’