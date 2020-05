Pedofiel Epstein in serie ontleed met een fileermes

Bowlingba­nen woest over lange sluiting: Den Haag heeft géén idee

12:17 Alle 197 bowlingbanen in Nederland zijn dicht. En dat blijven ze voorlopig ook. Bowlen is volgens de overheid namelijk een binnensport, net als bijvoorbeeld fitness. ,,Onbegrijpelijk”, vindt de bowlingbranche. ,,Bowlen is een officiële horecasport, net als darten en biljarten.” Daarnaast kun je tijdens het bowlen makkelijk anderhalve meter afstand te houden. ,,De baan zélf is al 1,5 meter breed!”