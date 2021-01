Peiling: bijna helft ondervraagden wil aftreden kabinet om toeslagenaffaire

Ex-deelneem­ster ‘Ex on the beach’ krijgt 750 euro boete voor aanrijden van meerdere auto's

15:34 Ex-deelneemster van MTV-programma Ex on the beach Lena Semanova moet 750 euro boete betalen voor het aanrijden van meerdere auto's. De 21-jarige Semanova was met haar telefoon in de weer toen ze de brokken maakte, dacht justitie, maar dát acht de rechter niet bewezen.