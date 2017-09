Piet Paulusma: Binnen acht jaar Elfstedentocht

Winter is coming, weet Piet Paulusma, de weerman van SBS6. En hoe. 'Ik ben van mening dat er binnen acht jaar minstens een of twee keer een Elfstedentocht zal worden uitgeschreven als gevolg van winterweer', schrijft Paulusma.

De laatste Elfstedentocht is alweer twintig jaar geleden en de opwarming van de aarde doet het winterweer niet veel goeds. Toch betekent de klimaatverandering volgens Paulusma niet dat de Tocht der Tochten volledig uitgesloten is.

'De klimaatverandering zorgt voor het toenemen van extremen en over het algemeen zachte of zeer zachte winters. Maar binnen de extremen van de klimaatverandering passen ook extremen als koude perioden', schrijft Piet op zijn website.

Geen garantie

Volgens weerbureau WeerPlaza klopt de bewering van Paulusma. ,,Het zou een keer langere tijd koud kunnen zijn, en als dat op een geschikt moment is, kan dat leiden tot een Elfstedentocht. De kans daarop is kleiner dan in de vorige eeuw, maar zeker niet nul. Er is alleen geen enkele garantie dat het in de komende acht jaar gaat gebeuren. Men kan natuurlijk wel een mening hebben die op gevoel gebaseerd is."

Een voorspelling voor de komende zeven of acht jaar is niet te doen, legt Michiel Severin van WeerPlaza uit. ,,De weerkaarten kunnen nog geen indicatie geven of het komende winter zal lukken. En al helemaal niet in de zeven winters erna."

Hoop doet leven

Wie toch nu al een winterse voorspelling wil, kan grijpen naar de Enkhuizer Almanak. Het vooruitziende boekwerk verwacht dat december winters aanvoelt met kans op lichte vorst. De voorspelling over 2018 laat nog even op zich wachten.