Politieveteraan krijgt steun van Grapperhaus

Grapperhaus gaat daarvoor in gesprek met zijn partijgenoot minister Ank Bijleveld van Defensie. Dat gesprek staat nog niet ingepland, laat Defensie weten. ,,De minister is in het buitenland.’’

Op deze site stelde politiecommissaris Hans Muller, die een heel jaar werd uitgezonden naar Afghanistan, vandaag dat hij graag ook meeloopt in het defilé. Dat kan echter niet, omdat in de Veteranenwet is vastgelegd wie zich veteraan mag noemen. De titel is voorbehouden aan militairen die in een oorlogssituatie actief zijn geweest of mee hebben gedaan aan een missie. Andere groepen die worden uitgezonden, zoals politiemensen, diplomaten en burgers, vallen daar niet onder.