Poolse loodgieter krijgt straks Nederlands loon

De spreekwoordelijke Poolse loodgieter is niet langer een indringer die tegen een hongerloontje zijn Nederlandse vakgenoten de WW in drijft. Straks is hij een collega die tegen gelijk loon de concurrentie aangaat.

Vijf rondes hadden de ministers van Sociale Zaken nodig om een ‘algemene oriëntatie’ te bereiken over een herziening van de uit 1996 daterende detacheringsrichtlijn. De uitzendduur van buitenlandse werknemers voor tijdelijke klussen wordt beperkt tot 18 maanden (12 , gemotiveerd te verlengen met 6 maanden). De invoering mag vier jaar duren. Voor het wegtransport worden later nog precieze regels afgesproken, maar in elk geval zijn zij niet gebonden aan de loonvoorwaarden van transitlanden, lidstaten die ze doorkruisen op weg naar hun eindbestemming.

Triloog

Polen, Hongarije, Letland en Litouwen stemmen niet in met deze afspraken, Ierland, Groot-Brittannië en Kroatië onthouden zich. Maar het akkoord betekent wel dat Commissie, Raad (de lidstaten) en Parlement nu hun ‘triloog’ (onderhandelingen tussen deze drie partijen) kunnen opstarten en een volledig akkoord kunnen bereiken vóór de verkiezingen van voorjaar 2019.

Het vergelijk had veel voeten in de aarde. De Midden- en Oost-Europese landen wilden een zo lang mogelijk uitzendduur (zeker 24 maanden) en ook zoveel mogelijk tijd (tot vijf jaar) voor de invoering. ,,Onze bedrijven moeten de tijd krijgen om kennis te nemen van de regels en om zich aan te passen”, aldus de Poolse minister.

Breinkraker

Maar de echte breinkraker was: wat doen we met de truckers? Vallen die ook onder de herziening van de uit 1996 daterende detacheringsrichtlijn, of maken we voor deze bij uitstek zeer mobiele beroepsgroep straks aparte afspraken? En zo ja, wat dan in de tussentijd?

Mede namens Polen, Tsjechië en Slowakije sprak Hongarije aanvankelijk een stevige waarschuwing uit. ,,Iedereen moet een prijs betalen. Wij hebben al veel gegeven en krijgen bijna niks terug. Jullie kunnen ons overstemmen, maar dan zal Europa opnieuw verdeeld zijn.” Daarmee wees hij op de gedwongen verdeling van asielzoekers.

Quote Eerlijker Europese regels, het kan dus wel.” Lodewijk Asscher

Nederland riep bij monde van Lodewijk Asscher iedereen op alles te doen voor een vergelijk, het was zijn laatste kans voor hij later deze week plaatsmaakt voor zijn opvolger. Hij toonde zich vannacht gelukkig: ,,Dit voelt als een bekroning voor het werk waar we in 2013 aan begonnen, en is vooral iets moois voor de Nederlandse bouwvakker en loodgieter. Aan het begin van deze kabinetsperiode zijn we de strijd aangegaan voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt en tegen oneerlijke concurrentie, en na veel geduw en getrek lukt het op de valreep om de Europese wetgeving aan te passen. Eerlijker Europese regels, het kan dus wel.”

Transportsector

Ook zijn partijgenote in Brussel Agnes Jongerius is opgetogen, maar zij betreurt dat de transportsector vooralsnog is uitgezonderd: ,,Het gevaar van uitbuiting en oneerlijke concurrentie in de transportsector is hierdoor niet opgelost.’’