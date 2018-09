Raadsleden ontstemd over schoolreisje directeuren

Raadsleden van linkse partijen vinden de reis niet uit te leggen. SP-raadslid Erik Flentge noemt het 'een mispeer van jewelste'. "Er is een lerarentekort, docenten komen terecht in actie tegen de verschraling in het onderwijs, dan is zo'n reis misplaatst."



Flentge vraagt zich af waarom Innoord niet in Amsterdam of op de Veluwe gaan brainstormen. "Je kunt ook experts uit het buitenland invliegen."



Ook PvdA-fractieleider Sofyan Mbarki is kritisch. "Met gemeenschapsgeld moet je altijd voorzichtig omgaan en dat geldt helemaal voor onderwijsgeld. Je moet wel heel goede argumenten hebben om een reis naar Vancouver te verantwoorden."



VVD en D66 zijn milder. "Canada is een bijzondere keuze, en je moet bij dit soort tripjes heel goed kijken naar nut en noodzaak, maar ik roep niet bij voorbaat dat het schandalig is," zegt VVD-raadslid Anne Marttin.



Volgens D66-raadslid Dehlia Timman kan het nooit kwaad om te kijken naar hoe elders het onderwijs wordt vormgegeven. "Zo'n reis kan nuttig zijn."



SP'er Flentge gaat onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) aanspreken op de voorgenomen trip. Haar woordvoerder laat weten dat de reis in ieder geval niet betaald wordt met subsidies vanuit de gemeente.



In algemeenheid is Moorman 'niet tegen buitenlandse studiereizen, zolang ze ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs'.