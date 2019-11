Rechter: Kinderen van IS-vrouwen moeten worden teruggehaald uit Syrië

LIVEDe rechter in Den Haag heeft vandaag, in een zaak die namens 23 vrouwen die in Syrische kampen verblijven is aangespannen, beslist dat de 56 kinderen van IS-vrouwen door de Nederlandse staat moeten worden teruggehaald. De Staat moet er alles aan doen om de kinderen van IS’ers terug te halen naar Nederland. Voor de IS-vrouwen zelf geldt daartoe geen verplichting.

De rechter is van mening dat de Nederlandse staat terecht heeft aangevoerd dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schendingen van mensenrechten in Syrië. Daardoor kan door de vrouwen ook geen beroep op consulaire bijstand vanuit Nederland worden gedaan, zegt de rechter. De vrouwen zijn de afgelopen jaren uitgereisd naar het strijdgebied in Syrië of Irak waar Islamitische Staat het voor het zeggen had.



De rechter vindt evenwel dat Nederland zich het schrijnende lot van de kinderen van de Syriëgangers moet aantrekken. ,,Die kozen niet voor het kalifaat, maar hebben nu wel te maken met marteling, misbruik en gebrek aan voorzieningen’’, klinkt het. Er is sprake van een ‘ernstige en acute noodsituatie’. Om die situatie het hoofd te bieden is repatriëring noodzakelijk. ,,Het kan niet op een andere manier’’.



De rechter wijst op het gevaar dat de kinderen, allen onder de twaalf en met alleen de Nederlandse nationaliteit, lopen als er niets wordt gedaan. De rechter benadrukt dat de moeders vrijwillig afreisden naar het kalifaat en spreekt zich niet uit over hun eis om hun eigen proces te mogen bijwonen. Als de Koerden de kinderen niet laten vertrekken zonder hun moeders dan ontstaat er een nieuwe situatie, aldus het vonnis.

Inspanningsverplichting

De Staat is er veel aan gelegen de vrouwen ter plaatse te laten berechten en de rechter is van oordeel dat er ruimte moet zijn om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Maar als de autoriteiten de kinderen alleen met hun moeder laten vertrekken, dan moeten ze meekomen. De rechter verplicht de Staat tot een ‘inspanningsverplichting’, maar legt geen dwangsom op zoals geëist.



Ondertussen is de situatie in Noord Syrië steeds chaotischer aan het worden, door de Turkse inval. De Koerden die de kampen bewaken zijn daardoor in de knel gekomen. ,,Als Nederland niets doet, krijgt de Syrische president Al-Assad de kinderen straks in handen”, stelde advocaat Tom de Boer namens de vrouwen. Die president is de afgelopen jaren van talloze mensenrechtenschendingen beschuldigd.



De rechter onderschrijft de stelling dat er van Nederland niet verwacht mag worden substantiële veiligheidsrisico's te nemen. Bij de repatriëring moet de Staat wel hulp van de Koerden of Amerikanen aannemen, aldus de rechter. Naar verluidt bood de VS al hulp aan bij de repatriëring van IS-vrouwen en hun kroost. De Koerden zouden de vrouwen kwijt willen.

Advocaat Andre Seebreg, die namens de vrouwen optreedt, ziet in de uitspraak een ‘redelijke kans’ dat de kinderen terugkomen. Hij spreekt over een 'afgewogen vonnis’. Premier Mark Rutte geeft aan dat het kabinet de uitspraak van de rechter om de IS-kinderen terug te halen ‘zorgvuldig gaat bestuderen’. ,,Ik heb de uitspraak nog niet gezien. Ik was aan het vergaderen”, aldus de premier.

Hier voor de kinderen

De familieleden kwamen tijdens de behandeling van het kort geding en de uitspraak vandaag massaal opdagen. ,,De vrouwen moeten boeten, wij zijn hier voor de kinderen,” zei een familielid. Hulporganisaties zagen de afgelopen tijd honderden kinderen omkomen in zulke kampen. De jongste baby is pas onlangs geboren en zij moeten, met hun moeders, in moeilijke omstandigheden zien te overleven.



Maar IS maakte zich ook schuldig aan vele, vele mensenrechtenschendingen. De vrouwen hebben zich aangesloten bij een regime dat martelingen nauwkeurig vastlegde, in ‘promotievideo's’, waar een genocide op de bevolkingsgroep Jezidis werd gepleegd. Wie niet gedood werd of wist te ontsnappen, viel in handen van de terreurorganisatie, die vrouwen verhandelde als seksslavinnen.



Nu wijzen Jezidis Nederland erop: het waren de vrouwen van IS, die de sleutels in handen hadden van de Jezidi-vrouwen die werden vastgehouden, die ze aankleedden voordat ze werden verhandeld. Zij zijn, kortom, medeschuldig, zo stelde Dalal Ghanim in deze krant.



Ghanim wijst er ook op dat vrouwen in Nederland lage straffen staat te wachten. ,,IS-vrouwen zouden terecht moeten staan voor genocide, maar ze krijgen in Nederland geen straf.’' Als ze een korte tijd in de cel zitten, is het onder omstandigheden waar veel IS-slachtoffers voor zouden tekenen, in veiligheid en met eten.