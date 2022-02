Rode Kruis en Stichting Vluchteling openen gironummers voor Oekraïne

De organisaties verwachten dat er de komende tijd veel hulp zoals voedsel, water, medische zorg en psychosociale zorg nodig zal zijn voor mensen die op de vlucht slaan. Geld storten kan op giro 5125 van het Rode Kruis en giro 999 van Stichting Vluchteling.



Op giro 999, dat eerder vandaag werd geopend, kwam in drie uur tijd 106.000 euro binnen. De stichting Vluchteling verwacht het geld in eerste instantie te besteden aan onderdak en aan hulp voor gevluchte mensen bij de grens met Polen, die op dit moment gesloten is.