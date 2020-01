'Sterftepercentage hoger dan bij Spaanse griep, dus zaak om uitbraak snel te beteugelen’

Tjeerd (39) in bijzijn van dochtertje (4) bewerkt met drilboor bij horrorover­val in eigen huis

16:57 De 39-jarige man die vorig jaar februari in zijn woning in Drouwenerveen (Drenthe) is overvallen, is vele malen erger toegetakeld dan tot nu toe bekend was. Ondernemer Tjeerd H. is niet alleen met een boormachine bewerkt, hij is ook opgehangen en gewaterboard.