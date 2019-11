‘Terwijl consumenten massaal kiezen voor groene stroom, lopen leveranciers de kantjes ervan af’

In 2018 werd slechts 16,3 procent van alle elektriciteit opgewerkt uit hernieuwbare bronnen. Energieleveranciers overbruggen dat gat tussen vraag en aanbod door certificaten voor duurzame energie te kopen in het buitenland. Op de duurzaamheid daarvan valt volgens de onderzoekers echter het nodige af te dingen. ,,Het gaat bijvoorbeeld om waterkrachtstroom uit Noorwegen, waar ze meer elektriciteit opwekken dan ze gebruiken. Daar gaat dus geen prikkel vanuit om bijvoorbeeld extra windmolens te bouwen’’, zegt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu.



Energieleveranciers die in Nederland opgewerkte zonne- of windenergie verkopen, scoren daarom beter. 11 van de 31 leveranciers scoren een acht of hoger, vijf bedrijven zelfs een tien. Van de grote concerns scoort Eneco (7,7) het best, gevolgd door Vattenfall/Nuon (6,5).



Essent scoort een magere 4,6. Dat is te wijten aan de grijze stroom die het bedrijf inkoopt. Het Duitse moederbedrijf RWE werkt in het buitenland bovendien nog energie op uit zwaar vervuilende bruinkool. Ook Essent-dochter Energiedirect.nl, dat zich profileert met 100 procent groene stroom uit wind, valt hieronder. ,,Die bedrijven zijn financieel met elkaar verweven’’, verklaart Van Tilburg. ,,Een moederbedrijf bepaalt in grote mate wat er met de winst van een dochterbedrijf gebeurt. Als het moederbedrijf nog investeert in kolencentrales, weegt dat daarom negatief mee in onze beoordeling.’’



Essent betwist die slechte score. ,,Er staan grove fouten in het onderzoek. Essent krijgt in een deel van het rapport een voldoende, en verderop weer een onvoldoende. Het lijkt alsof er cijfers zijn verwisseld’’, aldus een woordvoerder.