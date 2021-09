Tourmanager Ziggy houdt het nog even bij boodschappen bezorgen na coronanieuws uit het Catshuis

Deelnemers aan het Unmute Us-protest stonden zaterdag nog op de barricades voor evenementen en festivals, nu een dag later lijkt het ergste leed geleden. Evenementen kunnen straks weer, blijkt uit nieuws over coronaversoepelingen. Maar er wordt voorzichtig gereageerd, ook door betoger Ziggy Willemse, die tourmanager was en nu als boodschappenbezorger werkt.

Zaterdag stond Ziggy Willemse tussen duizenden anderen in Eindhoven, die weer evenementen en festivals in Nederland willen. Net als nog eens duizenden in totaal tien steden in Nederland, tijdens vrolijke betogingen die op veel plekken wel leken op straatfeesten. Met druk van het protest Unmute Us hopen ze snel weer te kunnen werken, zoals Willemse als tourmanager - hij werd boodschappenbezorger. Of ze willen weer écht kunnen feesten, (bijna) alsof er geen corona was. Met een opkomst die veel groter was dan tijdens het voorgaande protest móest er wel geluisterd worden, sprak organisator Jasper Goossens. ,,Als het nu stil blijft is het kabinet alle realiteitszin verloren.’’

En een dag later lijkt het haast of er geluisterd is. De evenementenbranche sprak hoop uit voor de persconferentie van dinsdag aanstaande, maar vanavond gloorde er al licht aan de horizon, door nieuws over de versoepelingen die straks worden aangekondigd. Er moet weer meer kunnen, met QR-codes, als de anderhalve meter wordt losgelaten. Ja, ook festivals en evenementen.

Onduidelijk

Maar er is ook veel onduidelijk. Hoe zit het met de maximale aantallen bezoekers, waarover ook gesproken wordt? Organisator Goossens wil dan ook niet reageren op het nieuws, hij wil eerst precies weten hoe het zit. En ook Willemse is voorzichtig. ,,Veelbelovend, maar ik wacht echt de persco af alvorens ik te hard ga juichen.”

Geen wonder, want hij werd eerder teleurgesteld. ‘Heel vaak’ zelfs. De evenementenbranche hoopte dan weer op versoepelingen, die niet kwamen of onwerkbaar bleken, door bijvoorbeeld heel lage toegestane bezoekersaantallen. Zo kwam het dat het leven van Ziggy de tourmanager steeds verder in de geschiedenis terecht kwam. Hij werd boodschappenbezorger bij Albert Heijn.

Volledig scherm Unmute Us in Amsterdam © ANP SEM VAN DER WAL

,,Ik heb een heel ander leven. Ik had een vrij beroep, reisde veel. Ik ben blij dat ik nu mijn baan bij Albert Heijn heb, ik voel me er het allerbeste bij om zelf te werken voor mijn geld en niet thuis te zitten. Maar ik heb tien jaar geleden mijn werk in de logistiek niet voor niets gedag gezegd, om fulltime in de evenementen te werken.”

Hij verlangt terug naar zijn ideale baan, kortom. Maar zelfs als evenementen en festivals straks weer kunnen, weet Willemse dat het niet als vanouds zal zijn. ,,Het zal een tijd duren voor mijn branche weer een beetje op gang is gekomen. Het duurt wel een tijdje voor de hele wereld weer zo open is als die was. Ook mijn artiest neemt het zekere voor het onzekere en haalt niet te veel capriolen uit. Hij treedt alleen op in Engeland, waar hij nu woont. Maar ik hoop echt dat het weer gaat komen. Want dat zag ik ook tijdens Unmute Us: mensen zijn er echt aan toe. Niet alleen jongeren, ik zag alle leeftijden op straat.”